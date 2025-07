Ho indossato dei pantaloni così stretti da causarmi un’ernia | la confessione di Suki Waterhouse dal letto dell’ospedale

Una foto dall’ospedale e una spiegazione ironica dopo attimi di apprensione: così Suki Waterhouse ha raccontato ai fan una disavventura e ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. La cantante e attrice britannica, compagna dell’attore Robert Pattinson, è stata ricoverata in Ospedale per un’ ernia inguinale. Per fortuna, ora la trentaduenne sta bene. “Mi scrivono che non twitto più. Avete mai pensato che sei mesi fa ho indossato dei pantaloni così stretti da causarmi un’ernia e avevo troppa paura di dirlo?”, ha scritto Suki Waterhouse su X, allegando due foto al messaggio. Nella prima la donna si mostra in Ospedale, in ripresa il ricovero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

