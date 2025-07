Bimbo ritrovato è mistero sulle trentasei ore di buio di Allen | il piccolo era solo? L’esperto | Dubito sia rimasto senza bere

Allen è con i genitori e sta bene. Eppure un dubbio attanaglia ancora le autorità: il bimbo come ha trascorso da solo nei boschi quelle trentasei interminabili ore? Ed è davvero rimasto solo? Dopo ore di angoscia, Allen Bernard Ganao, il piccolo di 5 anni che si era perso venerdì pomeriggio nei boschi di Ventimiglia, ha fatto ritorno tra le braccia dei genitori. Un ritrovamento frutto soprattutto dell'incrollabile forza dei soccorritori che ieri sono stati ricevuti dalla premier Giorgia Meloni.

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra scomparso nel nulla Allen Bernard Ganao, e non Alain come inizialmente riferito dagli investigatori, il piccolo di 5 anni di origini filippine ma italiano e residente a Torino che.

Allen, il bimbo di 5 anni che era scomparso venerdì scorso e per 36 ore è rimasto nascosto nella boscaglia alle spalle della frazione Latte di Ventimiglia, ritrovato ieri mattina dai volontari di Protezione civile, è stato dimesso dall'ospedale al termine degli accert Vai su Facebook

