forbidden fruit a che ora inizia e finisce oggi 16 luglio 2025

Nell’estate del 2025 Forbidden Fruit tiene compagnia al pubblico di Canale 5 nel pomeriggio e gli orari spesso sono cambiati. Infatti, Mediaset ha modificato la programmazione di questa serie TV turca. Per questo è bene tenere sempre conto degli aggiornamenti degli orari previsti per la puntata, in modo da non perdersi alcun colpo di scena. Ormai in onda da qualche settimana, la serie sta tenendo il pubblico già incollato al piccolo schermo, episodio dopo episodio. Oggi, mercoledì 16 luglio 2025, va in onda una nuova puntata, ma vediamo insieme quando. A che ora inizia e finisce Forbidden Fruit oggi (aggiornato 16 luglio 2025). 🔗 Leggi su Latuafonte.com

