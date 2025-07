Cina | CRRC lancera’ un treno a idrogeno da 250 km h entro il 2025

CRRC, il principale produttore cinese di treni, sta sviluppando un treno all’avanguardia da 250 kmh alimentato a idrogeno, che dovrebbe uscire dalla catena di montaggio entro la fine del 2025. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma636680563668052025-07-16cina-crrc-lancera-un-treno-a-idrogeno-da-250-km-h-entro-il-2025 Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: CRRC lancera’ un treno a idrogeno da 250 km/h entro il 2025

In questa notizia si parla di: crrc - treno - idrogeno - entro

