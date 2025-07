Taglio di 11 milioni agli stipendi della Sanità l’attacco dei sindacati | Scaricato sui lavoratori

Circa 11 milioni di euro in meno sul salario accessorio del personale sanitario, tecnico e amministrativo delle quattro Asl abruzzesi. È quanto denunciano i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che parlano di una decurtazione pesantissima, scaricata ancora una volta sui lavoratori per coprire il.

PESCARA – In questi giorni si sta approvando, presso le ASL, il salario accessorio del personale sanitario, tecnico e amministrativo con un taglio complessivo di circa 11 milioni di Euro.

In questi giorni, presso le ASL abruzzesi, si sta procedendo all'approvazione del salario accessorio per il personale sanitario