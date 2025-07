Catania tenta di rimuovere le ganasce | denunciato in via Santa Sofia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia Locale durante un controllo. Durante un’operazione di controllo in via Santa Sofia, una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta dopo aver notato che un automobilista stava tentando di rimuovere manualmente le ganasce installate sul proprio veicolo, giĂ sottoposto a fermo. Il tentativo di fuga e l’identificazione. Il conducente, dopo aver danneggiato il dispositivo di blocco, si stava allontanando quando gli agenti lo hanno fermato per procedere ai controlli di rito. Alla richiesta dei documenti, l’uomo si è rifiutato di esibirli, limitandosi a dichiarare verbalmente le proprie generalitĂ : C. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

