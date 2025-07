Nidi e scuole dell’infanzia in Emilia Romagna 34 milioni di euro per rafforzare o servizi nel 2025

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deliberato la programmazione e la distribuzione di 34 milioni di euro per l’anno 2025, destinati al rafforzamento e alla qualificazione del sistema educativo per la prima infanzia. I fondi provengono in parte dal bilancio statale (quasi 26 milioni di euro) e in parte da quello regionale (8 milioni), con un aumento rispetto al 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nidi e scuole dell’infanzia, oltre 2,7 milioni di euro per sostenere e rafforzare la qualità dell’offerta educativa - Bimbi al centro delle politiche della Regione Emilia-Romagna: per consolidare e qualificare il sistema dei servizi 0/6, in particolare i Servizi educativi 0/3, e migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta educativa puntando sempre più sulla formazione del personale e sulla possibilità di.

