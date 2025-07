Meryll Rogge è la nuova direttrice creativa di Marni

Dopo quasi dieci anni di collaborazione, Francesco Risso ha lasciato Marni. Al suo posto subentrerà la designer belga Meryll Rogge, che possiede un suo omonimo brand di successo, lanciato nel 2020. Risso lascia un’importante eredità , come sottolineato da Lorenzo Rosso, patron di O tb – Only the Brave, che possiede il brand. Il designer aveva iniziato la sua direzione creativa da Marni nel 2016, subentrando direttamente alla stessa fondatrice del brand, Consuelo Castiglioni. A lui si deve l’apertura del brand verso nuovi spazi culturali, oltre ad un profondo rinnovamento delle collezioni donna (più l’espansione della sua linea maschile). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

