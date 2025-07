Via libera in commissione alla riforma dei Centri per l’impiego | nasce l’Agenzia Regionale Abruzzo Lavori

Le commissioni consiliari V “Salute, sicurezza sociale, cultura e formazione, lavoro” e I “Bilancio, affari generali e istituzionali” hanno espresso oggi pomeriggio parere favorevole, a maggioranza, sulla proposta di legge della giunta regionale per l’istituzione dell’Agenzia Regionale Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: regionale - agenzia - abruzzo - libera

Maurizio Scelli è il nuovo direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile - Maurizio Scelli è il nuovo direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato oggi la proposta di conferimento dell’incarico.

Maurizio Scelli nominato formalmente direttore dell’agenzia regionale di protezione civile Abruzzo - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha formalmente conferito oggi, 30 giugno, l’incarico di direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile all’avvocato Maurizio Scelli, già commissario straordinario della Croce rossa italiana e protagonista di missioni di soccorso e mediazione in.

Maurizio Scelli nominato formalmente direttore dell’agenzia regionale di protezione civile Abruzzo - Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha formalmente conferito oggi, 30 giugno, l’incarico di direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile all’avvocato Maurizio Scelli, già commissario straordinario della Croce rossa italiana e protagonista di missioni di soccorso e mediazione in.

La rassegna stampa Abruzzo di TvSei di martedì 8 luglio 2025 sui principali quotidiani regionali abruzzesi e le prime pagine dei principali quotidiani... Vai su Facebook

Abruzzo. Via libera in Commissione alla nuova Agenzia Regionale per il Lavoro; Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aral, Pd: Forti dubbi sull’effetto e sull’esigenza di un’ulteriore Agenzia; Regione: via libera in Commissione alla nascita dell’Aral.

Consiglio Regionale d’Abruzzo. Aral, Pd: Forti dubbi sull’effetto e sull’esigenza di un’ulteriore Agenzia - Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Non abbiamo dato il via libera all’istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro perché ci sembr ... Scrive abruzzonews24.com

ARAL: PD, “CONFRONTO CON SINDACATI NON CONCLUSO, FORTI DUBBI SU NUOVA AGENZIA” - L’AQUILA – “Non abbiamo dato il via libera all’istituzione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro perché ci sembra irrituale approvare una proposta di legge su cui è aperto e non ancora concluso il conf ... Segnala abruzzoweb.it