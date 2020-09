Omicidio Willy Monteiro Duarte, indagati in cinque. Colleferro e Paliano in lutto (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha scosso due comunità e l’opinione nazionale il brutale Omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, che secondo le prime ricostruzioni era intervenuto per difendere un amico nel bel mezzo di una rissa. Quattro in carcere, si indaga sul quinto I quattro rintracciati e condannati per Omicidio hanno trascorso la notte al carcere di Rebibbia, e sono già conosciuti dalle forze dell’ordine: sono tutti residenti ad Artena, ed hanno un’età compresa tra i 22 ed i 26 anni, ossia Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, che dovranno rispondere dell’accusa di Omicidio preterintenzionale. Dopo aver pestato a sangue la vittima secondo le ricostruzioni sarebbero scappati a bordo di un SUV. Per loro si attende nella giornata di ... Leggi su giornal

