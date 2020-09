"Non odiare", Alessandro Gassmann in un film sui lasciti dei padri - (Di lunedì 7 settembre 2020) Serena Nannelli Figli alle prese con dilemmi morali, fantasmi genitoriali e ridefinizione dei ruoli. Un film la cui bellezza resta sottotraccia, silenziata dall'eccessiva sobrietà narrativa "Non odiare", l'opera prima di Mauro Mancini, è l'unico film italiano presentato in concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Un imperativo, quello del titolo, quanto mai attuale in un'epoca in cui la tensione sociale è alle stelle e si affida la propria identità a tifoserie preconfezionate. Simone Segre (Alessandro Gassmann, tanto più carisma quanto più lavora di sottrazione) è di famiglia ebrea, vive nel nord-est e fa il chirurgo. Sta pagaiando lungo un fiume quando, dall'argine, sente avvenire un incidente automobilistico. Arrivato ... Leggi su ilgiornale

