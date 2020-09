Niente licenziamenti fino a fine anno, ma non per tutti (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Decreto di Agosto ha prorogato il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020. Ma il blocco dei licenziamenti non riguarda tutte le procedure di licenziamento ma solo le procedure di licenziamento collettivo e quello individuale motivato con il giustificato motivo oggettivo. Prolungamento divieto licenziamenti Il prolungamento del divieto dei licenziamenti previsto dal decreto Agosto riguarda soltanto: procedure di licenziamento collettive, anche avviate dal 24 febbraio 2020, procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo Il blocco dei licenziamenti, poi, è anche vincolato all’utilizzo o meno delle 18 settimane di cassa integrazione o dell’esonero contributivo per chi non utilizza la cassa ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Niente licenziamenti fino a fine anno, ma non per tutti - mazzettam : è curioso che la vasta schiera di maccartisti che s'inventa palle per chiedere licenziamenti e censure degli insegn… - Socialas991 : @saldi_di @ayurbea mo comincia il divertimento, la proroga dei licenziamenti non possono tenerla all'infinito, la d… - JolietJackBlues : RT @CiceroM5S: Air Italy, i lavoratori sono salvi: niente licenziamenti, accordo sulla cigs - Max_Deidda : RT @repubblica: Air Italy, i lavoratori sono salvi: niente licenziamenti, accordo sulla cigs -

Ultime Notizie dalla rete : Niente licenziamenti Niente licenziamenti economici fino alla fine dell'anno La Legge per Tutti Niente licenziamenti economici fino alla fine dell’anno

La proroga del divieto interessa chi usufruisce della cassa integrazione Covid o dell’esonero contributivo alternativo. Ma ci sono delle eccezioni. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo p ...

Contro tutti i lavoratori: vecchi, giovani, donne e uomini

Da mesi ormai le sirene dei difensori più strenui del libero mercato suonano, scandalizzate, ogni qual volta si parla della norma sul blocco dei licenziamenti, introdotta dal Governo per i mesi della ...

La proroga del divieto interessa chi usufruisce della cassa integrazione Covid o dell’esonero contributivo alternativo. Ma ci sono delle eccezioni. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo p ...Da mesi ormai le sirene dei difensori più strenui del libero mercato suonano, scandalizzate, ogni qual volta si parla della norma sul blocco dei licenziamenti, introdotta dal Governo per i mesi della ...