Nave Etienne, Onu e armatori contro Malta. Che però non cede (Di lunedì 7 settembre 2020) Mettere fine alla crisi umanitaria in corso sulla Nave Etienne «immediatamente». Lo chiedono in una dichiarazione congiunta l’Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’International Chamber of Shipping (Ics). Quest’ultima, fondata nel 1921, è la principale associazione internazionale per l’industria navale e rappresenta l’80% del traffico globale di merci. «I governi stanno rifiutando al capitano della Nave il permesso di far sbarcare migranti e rifugiati fuggiti dalla Libia in violazione del … Continua L'articolo Nave Etienne, Onu e armatori contro Malta. Che però non cede proviene ... Leggi su ilmanifesto

UNHCRItalia : Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre u… - Ros36292999 : RT @UNHCRItalia: Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre un mese… - manuzco : RT @EleonoraCamilli: Una storia incredibile: 27 persone bloccate da oltre un mese su una nave mercantile. Tre oggi di sono gettati in mar… - umpkket : RT @cecilia_strada: Solidarietà all'equipaggio della petroliera #Maersk #Etienne, che da oltre un mese è bloccata davanti a Malta con i 27… - sardo1951 : RT @UNHCRItalia: Chiediamo lo sbarco immediato di 27 persone soccorse e bloccate a bordo della nave cargo Maersk #Etienne da oltre un mese… -

Ultime Notizie dalla rete : Nave Etienne Nave Etienne, Onu e armatori contro Malta. Che però non cede Il Manifesto Lampedusa, trasferimento migranti a rilento ma hotspot quasi vuoto

AGRIGENTO - Si svuota l’hotspot di Lampedusa: 113 migranti, fra cui 53 positivi al Coronavirus, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Rhapsody che, con complessive 867 persone a bordo, sta facend ...

Migranti, 27 naufraghi a bordo del cargo Maersk Etienne da oltre un mese. Onu: “Fateli sbarcare ora”

in foto: Immagine di repertorio. "L’International Chamber of Shipping (Ics), l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, e l’OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, chiedono lo sbarco immediat ...

AGRIGENTO - Si svuota l’hotspot di Lampedusa: 113 migranti, fra cui 53 positivi al Coronavirus, sono stati imbarcati sulla nave quarantena Rhapsody che, con complessive 867 persone a bordo, sta facend ...in foto: Immagine di repertorio. "L’International Chamber of Shipping (Ics), l’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, e l’OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, chiedono lo sbarco immediat ...