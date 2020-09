Municipio II, Fdi: salvare botteghe storiche (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “La pasticceria Cavalletti di via Nemorense, famosa per il suo millefoglie, ha chiuso definitivamente. Non e’ il primo negozio storico a chiudere nel II Municipio. Pochi mesi fa ha annunciato la chiusura la pelletteria Solani messa in ginocchio dalla chiusura per il lockdown e dagli effetti dello smartworking e il 25 agosto ha chiuso lo storico panificio Lucarelli in via Simeto.Piano piano il II Municipio sta perdendo tutte le sue eccellenze commerciali, che sono anche luoghi di riferimento e di socializzazione”. Lo dichiarano in una nota Chiara Colosimo, Consigliere FdI Regione Lazio, Brian Carelli, dirigente FdI Roma e Leonora Peresso, dirigente FdI II Municipio. “Complici di queste chiusure le incertezze economiche, le assenti politiche di sostegno alle attivita’ commerciali messe a ... Leggi su romadailynews

