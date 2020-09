Messi si presenta per il primo allenamento con Koeman (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Prima l’annuncio dell’addio, poi il dietrofront dopo che il Barcellona si è rifiutato di perderlo quest’estate a parametro zero: Lionel Messi vestirà la maglia blaugrana anche per la prossima stagione e quindi si è presentato al centro sportivo dei catalani per sostenere il suo primo allenamento stagionale sotto il nuovo allenatore Ronald Koeman, dopo aver provato a forzare la cessione col club. #FCB ÚLTIMA HORA ¡Leo Messi ya está en la Ciutat Esportiva! Así ha sido su llegada pic.twitter.com/g54LAKgXlX — Diario SPORT (@sport) September 7, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

