Mali, fase post-golpe agitata. E altri 2 caduti tra i soldati francesi (Di lunedì 7 settembre 2020) Due soldati della forza francese Barkhane nel Sahel, del I reggimento paracadutisti di Tarbes, sono stati uccisi sabato durante un’operazione e un terzo militare è rimasto ferito a causa dell’esplosione di un ordigno al passaggio del loro veicolo blindato nel regione Maliana di Kidal (nord-est)» ha annunciato domenica in un comunicato l’Eliseo. Esprimendo le condoglianze alle famiglie, il presidente francese Emmanuel Macron ha nuovamente sollecitato «l’immediata instaurazione di una transizione politica civile in Mali, conforme alle aspettative del popolo e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Due soldati della forza francese Barkhane nel Sahel, del I reggimento paracadutisti di Tarbes, sono stati uccisi sabato durante un’operazione e un terzo militare è rimasto ferito a causa dell’esplosio ...

Brexit, Johnson minaccia il «no deal». A rischio anche intesa su confine tra due Irlande

Il premier britannico Boris Johnson ha tanti problemi, non ha gestito bene l’ondata pandemica e lo sa, l’economia britannica va male, si fa debito come non si è mai fatto, i contagi sono ripresi anche ...

