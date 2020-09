LIVE – Pesaro-Virtus Roma 76-40, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 7 settembre 2020) Al Geovillage di Olbia si scende in campo per la terza giornata del girone C della Supercoppa 2020 di Serie A1. In campo scendono la VL Pesaro e la Virtus Roma. I marchigiani hanno perso con Sassari ma hanno mostrato che il nuovo organico può fare un campionato più che dignitoso, nella sfida contro i capitolini sono favoriti d’obbligo e proveranno a prendersi i due punti. Lunedì 7 settembre il match prenderà il via alle ore 17.00. IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE Supercoppa AGGIORNA LA DIRETTA Pesaro-Virtus Roma 76-40 FINE TERZO QUARTO (76-40) 30‘- A segno da 2 anche Drell 73-40. 30‘- Tambone realizza ... Leggi su sportface

PianetaBasketIT : In campo Pesaro e Roma - PicenoTime : FORMAZIONI UFFICIALI Vis Pesaro-Ascoli - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Dinamo Sassari 71-86 Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Dinamo #Sassari #71-86 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Pesaro LIVE Vis Pesaro - Ascoli: la prima amichevole ufficiale minuto per minuto Primo Comunicazione LIVE SUPERCOPPA - Carpegna Prosciutto Pesaro vs Virtus Roma / 2Q

Carpegna Prosciutto VL Pesaro e Virtus Roma aprono una ricca giornata di Supercoppa Eurosport. Alle 17:00 (diretta testuale su questa pagina), le due formazioni si sfideranno per la terza gara nel Gir ...

Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video tv: incrocio di Supercoppa basket, girone D

Diretta Sassari Brindisi streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Geovillage di Olbia per la Supercoppa Italiana 2020 di basket, terza giornata del gruppo D. Diretta S ...

Carpegna Prosciutto VL Pesaro e Virtus Roma aprono una ricca giornata di Supercoppa Eurosport. Alle 17:00 (diretta testuale su questa pagina), le due formazioni si sfideranno per la terza gara nel Gir ...Diretta Sassari Brindisi streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Geovillage di Olbia per la Supercoppa Italiana 2020 di basket, terza giornata del gruppo D. Diretta S ...