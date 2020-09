Lezione con brivido su Zoom: studentessa derubata da due uomini mascherati in diretta (Di lunedì 7 settembre 2020) Un’ignara studentessa è stata derubata durante una Lezione in diretta su Zoom. La scena è stata vista e registrata dai suoi compagni di classe. Attimi di panico lo scorso 4 settembre in un’abitazione di Ambato (Ecuador) durante una sessione di didattica a distanza. La classe stava seguendo attentamente la Lezione tenuta dall’insegnante quando, ad un … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Armine Harutyunyan – Foto: Facebook La 23enne modella armena ha raccontato che “lo scorso anno dopo la sfilata con Gucci, un programma tv turco aveva iniziato a fare una mia parodia”. Armine ha poi ...

Digital Marketing, corso gratuito per le aziende del territorio. L’iniziativa di Confcommercio Caserta per tutti i soci

Confcommercio Caserta premia i suoi soci e lo fa con l’organizzazione di un corso gratuito sul Digital Marketing. Un ciclo di lezioni per fornire agli esercenti le tecnologie e gli strumenti fondament ...

