Inter a tutto Kanté: società pronta ad accontentare Conte: cessione eccellente o cessione esuberi le vie (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Inter prepara il regalo a Conte: pronto il piano N’Golo Kanté Con Kolarov in arrivo e Vidal sempre più vicino, in casa Inter si inizia a preparare il colpo top da regalare a Conte. Colpo grosso che sarà fatto a centrocampo per rinforzare un reparto che nella stagione appena conclusasi poche settimane fa ha avuto diversi problemi. Il nome suggerito dall’allenatore nerazzurro alla società è quello di N’Golo Kanté del Chelsea che per lasciarlo partire chiede almeno 50 milioni di euro. “L’impatto economico dell’emergenza coronavirus e la conseguente indicazione di “austerity” arrivata dalla Cina ha portato alla rinuncia a Tonali, può far sì che scappi Kumbulla, suggerirà scelte più oculate su ... Leggi su intermagazine

DiMarzio : 'L'#Inter un sogno. Le espulsioni? Vi racconto tutto. E ora voglio continuare, sto meglio di quando avevo 20 anni!'… - Gazzetta_it : #Inter, solo #Kanté: #Conte punta tutto sul francese per dare l’assalto al regno #Juve - Inter : ?? | RECAP @EuropaLeague, la ripresa della Serie A @FIGCfemminile, gli #InterEsports ma non solo: Giada ci racconta… - idolatrino : RT @giusmusa: Angelo Mangiante da Sky 'Pirlo ha giocato con Inter, Milan e chiaramente ha vinto tutto con la juventus' Certo, la coppa in f… - Umberto15089751 : #SportMediaset #Vidal, stessa situazione di #Suarez, tutto fatto già pronto a sbarcare, con il #Barcellona che pag… -