Inghilterra, Foden e Greenwood sono stati cacciati dal ritiro (Di lunedì 7 settembre 2020) I due giocatori dell’Inghilterra, Phil Foden e Mason Greenwood, sono stati cacciati dal ritiro della nazionale dopo un festino Phil Foden e Mason Greenwood sono stati allontanati dal ritiro della nazionale inglese secondo quanto riportato dal Daily Mail. I due giocatori avrebbero partecipato ad un festino nel quale vi era anche la presenza di prostitute. I due calciatori quindi non prenderanno parte ai prossimi impegni dell’Inghilterra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Secondo quanto riportano alcune fonti islandesi, incluso DV, due ragazze sarebbero state contattate e avrebbero incontrato in albergo Greenwood e Foden. Queste stesse ragazze avrebbero pubblicato alcu ...

Secondo quanto riportano alcune fonti islandesi, incluso DV, due ragazze sarebbero state contattate e avrebbero incontrato in albergo Greenwood e Foden. Queste stesse ragazze avrebbero pubblicato alcu ...