IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di martedì 8 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 8 settembre 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di martedì 8 settembre 2020Angela (Alessia Debandi), Roberta (Federica De Benedittis) e Gabriella (Ilaria Rossi) stanno per andare al lavoro e ognuna di loro si porta dietro le rispettive preoccupazioni. Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) comincia a ridare indietro a Clelia (Enrica Pintore) il denaro per l’operazione di Federico (Alessandro Fella) e lei si sente molto in colpa per averlo ingannato insieme a Silvia (per quanto a fin di bene). Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) è ancora in ansia per Adelaide (Vanessa Gravina) e decide di condividere la sua angoscia con ... Leggi su tvsoap

ChangeItalia : Il disastro ecologico che ha colpito #Mauritius continua a produrre devastanti effetti. Qui alcuni delfini morti a… - quelcassettinoo : oggi ci sono le nuove puntate del paradiso delle signore e io ovviamente melo vedrò per gian, i’m proud of you?? #SettembreProfumadiSkamit - Mosange : RT @APAudiovisivi: Torna su @RaiUno dal 7 settembre dal lunedì al venerdì alle 15.40 'Il Paradiso delle Signore Daily'??????????? La #fictio… - CherryPress2 : Torna 'Il Paradiso delle Signore Daily' - AnonimoNero : @Matly46 Troppo soft per i miei gusti meglio Maurizio paradiso e la pubblicità delle cassette porno alle 2.30 di notte -