I kit test Covid-19 venduti nel 2018? La teoria del complotto nata dall’errore informatico del sito WITS (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreIl 5 settembre 2020 è iniziato a circolare su 4Chan, la piattaforma dei troll dell’estrema destra americana, un link (archiviato qui) che proverebbe l’esistenza dei test per la Covid-19 sarebbero in commercio dal 2018. Tutto questo ha scatenato le fantasie dei teorici del complotto e di chi vuole vedere «smontata» la Pandemia, ma in realtà si tratta di un errore di tipo informatico del sito che gli utenti di 4Chan e altri hanno «scovato». Si tratta di una sezione del sito World Integrated Trade Solution (WITS) dal titolo «Covid-19 test kits (382200) exports by country in ... Leggi su open.online

