Giorgio Armani, la sfilata sarà in diretta tv (Di lunedì 7 settembre 2020) Ancora una volta Giorgio Armani spiazza tutti e tutto. E dopo la decisione, lo scorso febbraio, di sfilare precauzionalmente a porte chiuse, quando ancora non si parlava di pandemia, ecco un nuovo annuncio: la sfilata primavera/estate 2021 Giorgio Armani uomo e donna sarà trasmessa integralmente, per la prima volta in assoluto, in televisione, sabato 26 settembre in prima serata su La7 e in contemporanea su Armani.com, sui canali social del marchio e sulla piattaforma di Camera Nazionale della Moda Italiana. «Le idee più semplici a volte possono essere le migliori» ha dichiarato lo stilista in un'intervista rilasciata a proposito della sua ultima decisione, al Corriere della Sera «La moda in tv ha avuto il suo momento di alta spettacolarizzazione negli ... Leggi su gqitalia

