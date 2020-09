Filippo Bisciglia: “Ti amo mamma. Ditelo anche voi” (Di lunedì 7 settembre 2020) Filippo Bisciglia sceglie il suo profilo Instagram per fare una dedica, anche canora, alla mamma. View this post on Instagram … si vorrei vorrei DIRTI MOLTE PIÙ COSE … per chi ha la fortuna di poterlo fare, non vergognatevi, non abbiate paura, dite tutto ciò che una brava mamma, un bravo genitore merita di sentirsi dire dal proprio figlio, vi farà sentire forti, immortali, come quando eravamo piccoli e i nostri genitori rappresentavano la nostra unica salvezza, un loro bacio, un loro abbraccio, una loro carezza era l’arma più potente del mondo … ed è per questo che oggi sono qui a dirti TI AMO mamma come amo PAPÀ siete “per me” i genitori migliori del mondo, non mi avete mai ... Leggi su tvzap.kataweb

Temptation Island 2020 è il docu-reality di Mediaset prodotto da Maria De Filippi. Il programma va in onda da mercoledì 16 settembre. A fare il racconto delle vicende amorose delle 6 coppie concorrent ...

