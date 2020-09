F1, Malagò: “Ferrari? Nessuno poteva immaginare una situazione simile” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Un giudizio sulla Ferrari? E’ difficile trovare le parole per fotografare la realtà dei fatti. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere, ci amareggia moltissimo. Se poi pensiamo che proprio un anno fa Leclerc faceva pole e vittoria a Monza…”. Questo il pensiero del presidente del Coni Giovanni Malagò sul disastro Ferrari nel gran premio d’Italia, con Vettel e Leclerc lontani dalle prime posizioni in qualifica e poi ritirati in gara. “Nella Formula 1 non si può inventare nulla, chi conosce bene questo mondo lo sa – ha aggiunto il numero 1 dello sport italiano a margine della presentazione del volume “Papa Francesco: Mettersi in gioco, Pensieri sullo sport”, allo Stadio delle Terme di Caracalla Nando Martellini – Non è ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, le parole di #Malagò sul momento della #Ferrari -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò “Ferrari