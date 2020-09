Cosa succede intanto nel mondo (Di lunedì 7 settembre 2020) Circa trecento attivisti per la democrazia arrestati a Hong Kong, più di seicento manifestanti arrestati in Bielorussia, il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas lancia un’ultimatum a Mosca sul caso Navalnyj. Leggi Leggi su internazionale

Il 6 settembre 289 attivisti per la democrazia sono stati arrestati a Hong Kong durante una serie di proteste organizzate nel giorno in cui si sarebbero dovute svolgere le elezioni per il rinnovo del ...

