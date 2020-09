Come fare video con TikTok e a che serve l’applicazione (Di lunedì 7 settembre 2020) Come fare video con TikTok e a che serve l’applicazione Da qualche mese a questa parte, ha cominciato a spopolare in tutto il mondo un nuovo social. Stiamo parlando di TikTok, precedentemente conosciuto Come musical.ly e nato per mano degli sviluppatori cinesi di ByteDance. È diventato ormai un vero e proprio fenomeno a livello internazionale, tant’è che nel mese appena concluso di gennaio è stata l’app più scaricata al mondo (giochi esclusi) con oltre 100 milioni di download, il 46% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.Segui Termometro Politico su Google News Insomma, parliamo di crescite esponenziali per un social diventato virale – Come detto – un po’ ovunque nel ... Leggi su termometropolitico

MatteoRichetti : La complicità del #Pd nel lasciare che i grillini riducano a pezzi le istituzioni e il Paese è qualcosa di incompre… - marattin : Antipopulisti (e anti-conservatori) di tutta Italia...unitevi? Domani in edicola con @ilfoglio_it una mia riflessi… - AnnalisaChirico : Archistar italiani che firmano il successo di città come Eindhoven, lo racconta oggi il @sole24ore. Perché in Itali… - duxfightdemon : RT @Xevious_Xevious: È vero che Twitter serve a distorcere e a fare influencing, ma lo spinnaggio/trollaggio si basa comunque sulle percezi… - memaudsem : RT @GuidoCrosetto: Un Parlamentare, ex Ministro, leader di un partito democratico, compra un biglietto per vedere un film a Venezia, a prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Come fare a ottenere il bonus per personal computer o tablet e per la connessione a Internet Massa Critica Amadeus: “Sanremo? nessun piano B, con il pubblico o nulla”

Non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”: così, senza giri di parole, il conduttore Amadeus ha parlato della gara canora ...

Alessandro Bogliolo: «Tiffany e il lusso tornano a correre grazie alla Cina»

Mentre nel mondo si continua a guardare con preoccupazione l’evoluzione della pandemia, confidando in un prossimo vaccino, da Tiffany — marchio iconico in attesa degli ultimi via libera degli antitrus ...

Non c’è nessun piano B per il Festival di Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”: così, senza giri di parole, il conduttore Amadeus ha parlato della gara canora ...Mentre nel mondo si continua a guardare con preoccupazione l’evoluzione della pandemia, confidando in un prossimo vaccino, da Tiffany — marchio iconico in attesa degli ultimi via libera degli antitrus ...