Colleferro, ecco chi sono i quattro arrestati per l’omicidio del giovane Willy Monteiro (Di lunedì 7 settembre 2020) Lo hanno massacrato di botte. E calcio dopo calcio, pugno dopo pugno, Willy non ce l’ha fatta. E’ morto così a soli 21 anni. Una vita giovane spezzata in un modo atroce in quella che doveva essere una serata tranquilla con gli amici. Willy Monteiro era a Colleferro, nella zona di Largo Oberdan, quando è stato colpito a morte. Una feroce rissa, poi la tragedia e l’inutile corsa in ospedale. Per il 21enne di Paliano, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sarà ora l’autopsia a fare chiarezza sulla causa precisa della morte. Omicidio Colleferro: ecco chi sono i 4 arrestati sono Mario Pincarelli di 22 anni, Francesco Belleggia 23 anni, i fratelli Marco e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

