Caldo record in Giappone: a Tokyo quasi 200 morti ad agosto (Di lunedì 7 settembre 2020) L’ondata di Caldo che ha interessato Tokyo nel mese di agosto ha causato la cifra record di 193 morti, con oltre il 90% delle vittime over 60. Si tratta di un dato diffuso dal governo metropolitano, che ricomprende tutti i 23 comuni che compongono la capitale Giapponese: il numero dei morti rappresenta il livello più alto dal 2007, da quando sono iniziate le statistiche. Secondo il report molte delle persone decedute vivevano da sole nelle proprie abitazioni e non disponevano di condizionatori d’aria. Il mese di agosto è stato particolarmente torrido nella capitale Giapponese, e le temperature si sono mantenute sui valori molto alti anche nella prima settimana di settembre.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

