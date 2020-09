Boga, aumenta la concorrenza: spunta una ricca tedesca che può soddisfare il Sassuolo (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo aver ceduto Kai Havertz al Chelsea per 70 milioni di euro più 10 di bonus, il Bayer Leverkusen ha ora i fondi necessari per il mercato in entrata e ha obiettivi ambizioni per rinforzare la squadra. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli deve aspettare di cedere qualche pedina prima di tornare ad investire sul mercato, ma tra i tanti nomi, uno dei più caldi è sicuramente quello di Jeremie Boga. Come riporta Gazzetta.it, sull ...

La grande stagione disputata da Jeremie Boga al Sassuolo non è passata inosservata in Premier League: tra i club interessati all'attaccante francese del Sassuolo, che piace anche a Napoli e Atalanta, ...

