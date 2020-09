Bimba di 5 anni violentata, uccisa e bruciata: si cerca il colpevole (Di lunedì 7 settembre 2020) Orrore in Pakistan: una Bimba di soli 5 anni è stata rapita, violentata uccisa, bruciata e gettata in una discarica. La piccola Marwa, Bimba di appena 5 anni, venerdì scorso è uscita di casa per andare al vicino alimentari e compare dei dolci. I familiari hanno temuto che le fosse capitato qualcosa di brutto quando … Leggi su viagginews

