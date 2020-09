Ballando con le Stelle, Samuel Peron rompe il silenzio (Di lunedì 7 settembre 2020) La messa in onda di Ballando con le Stelle è slittata al 19 settembre dopo che Samuel Peron e Daniele Scardina, membri del cast di Milly Carlucci, sono risultati positivi al Coronavirus. Se il pugile ed ex di Diletta Leotta si era sfogato su Instagram, commentando quanto accaduto, il ballerino dello show aveva scelto di rimanere in silenzio. In queste ore Samuel ha deciso di svelare come sta, rilasciando un’intervista a Roberto Alessi per LiberoQuotidiano.it. “Ho appena fatto il secondo tampone, speriamo di essermi negativizzato – ha spiegato -, poi dovrei farne un terzo, così torno a lavorare a Ballando con le Stelle dove sono in coppia con Rosalinda Celentano … Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ... Leggi su dilei

