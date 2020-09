Anticipazioni Un posto al sole, dal 7 all’11 settembre 2020: Eugenio tenta di riconquistare Viola (Di lunedì 7 settembre 2020) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” dal 7 all’11 settembre 2020. Nella puntata di lunedì 7 settembre 2020, Susanna, dopo quello che è successo al matrimonio, ha un confronto con la famiglia di Niko. Nel frattempo, Fabrizio torna dal suo viaggio in Russia con ottime notizie e una nuova strategia capace di risollevare le sorti dei cantieri e anche di Marina. Nella puntata di martedì 8 settembre 2020, Renato e Giulia, data la situazione che Niko è costretto a vivere, si sentono impotenti e non sanno cosa fare per aiutare il figlio. Diego, intanto, cerca un lavoro si trova a confrontarsi con il mondo rider e, con l’aiuto di Michele e della Radio, ha un’idea ... Leggi su nonsolo.tv

