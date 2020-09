Angelovski: "Nel 4-2-3-1 Elmas può fare 5 ruoli diversi! Ma con noi gioca nel 4-3-3..." (Di lunedì 7 settembre 2020) Igor Angelovski, ct della Nazionale macedone, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli: "Siamo riusciti ad ottenere una vittoria importante in Nations League, nonostante il poco riposo di cui hanno goduto i giocatori nell' ... Leggi su tuttonapoli

