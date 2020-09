Alessandro Gassmann racconta a Venezia 77 il 'viaggio nell'intolleranza' (Di lunedì 7 settembre 2020) Alessandro Gassman presenta alla Mostra del Cinema di Venezia 'Non odiare', di Mauro Mancini. Al centro del film la difficile scelta di un medico ebreo, che si trova a dover soccorrere un neonazista. '... Leggi su tgcom24.mediaset

GassmanGassmann : Venezia 77, Alessandro Gassmann: 'L'odio sui social non va sottovalutato. Gli insulti sono pericolosi' - la Repubbl… - repubblica : Alessandro Gassmann: 'L'odio sui social non va sottovalutato. Gli insulti sono pericolosi' - Corriere : Alessandro Gassmann: «Agli italiani dico di “Non odiare”» - giancarlodeoda1 : RT @Corriere: Alessandro Gassmann: «Agli italiani dico di “Non odiare”» - Parpiglia : RT @GassmanGassmann: Venezia 77, Alessandro Gassmann: 'L'odio sui social non va sottovalutato. Gli insulti sono pericolosi' - la Repubblica… -