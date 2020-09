Whirlpool, nel silenzio delle istituzioni il “parroco di strada” incontra gli operai (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPomigliano d’Arco (Na) – Nel silenzio – imbarazzante – dei candidati alle prossime elezioni regionali in Campania, Don Peppino Gambardella, parroco di strada da sempre impegnato nelle battaglie sociali, incontra gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est. Anche lui, come fu per il Cardinale Crescenzio Sepe, si è mostrato molto solidale verso i lavoratori napoletani alle prese con una spinosissima vertenza. Attraverso la sua associazione “Legami di solidarietà” il parroco, conosciuto anche come “il sacerdote di Luigi Di Maio” si è mostrato vicino alla lotta degli operai. Una battaglia, quella dei lavoratori Whirlpool, che negli ultimi tempi entra nel vivo al fine di scongiurare la ... Leggi su anteprima24

In lotta dal primo giugno 2019. Più di quattrocento giorni. E ieri i lavoratori Whirlpool si sono ritrovai a Somma Vesuviana al fianco dei compagni della Dema. Ormai accomunati da un unico inesorabile ...

(Teleborsa) – “Si conferma l’aumento dei volumi produttivi in tutti gli stabilimenti del gruppo Whirlpool. La notizia delle 80 assunzioni di lavoratori interinali nel sito di Comunanza dimostra che l’ ...

