Vidal, un guerriero al servizio di Conte: atteso a Milano (Di domenica 6 settembre 2020) L’agente di Vidal accelera per liberare il cileno dal Barcellona. Il centrocampista potrebbe sbarcare a Milano nelle prossime ore L’Inter è pronta a tornare al lavoro e Antonio Conte potrebbe abbracciare nelle prossime 48 ore una vecchia conoscenza: Arturo Vidal. Il cileno ha raggiunto da tempo l’accordo economico con i nerazzurri, che aspettano ora soltanto che si liberi dal Barcellona. L’agente del centrocampista, Felicevich, sta trattando con i blaugrana per ottenere una buonuscita. Vidal chiede almeno sei milioni di euro, richiesta che potrebbe portare alla fumata bianca. Il Barcellona dopo la pessima gestione del caso Messi, sta per perdere altri pezzi e senza guadagnarci un centesimo, oltre gli ingaggi dei giocatori. Un altro nodo da sciogliere riguarda i premi da ... Leggi su zon

