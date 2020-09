Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 12:30 (Di domenica 6 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA A12 Roma-TARQUINIA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD, IN DIREZIONE Roma MENTRE PER TRAFFICO CI SONO CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA ANDIAMO SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DEI CERASETI, VERSO ALBANO LAZIALE PER GLI EVENTI NEL COMUNE DI CIAMPINO SERATA CONCLUSIVA DELLA RASSEGNA DI MUSICA E SPETTACOLO TRIBFEST20, LA MANIFESTAZIONE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-09-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it