Totti e Ilary, sembra un film: un topo entra in casa e provano a dargli la caccia [VIDEO] (Di domenica 6 settembre 2020) A guardare la scena sembra un film. Ed è più o meno ciò che ha provato a creare Ilary Blasi all’interno delle sue Instagram Stories. La conduttrice e moglie di Francesco Totti, infatti, ha ripreso il marito e il figlio Christian intenti a mandare via di casa un piccolo topolino che si era introdotto tra le loro mura. A fare da cornice a tutto questo, anche il loro gatto Paola che, giustamente, si divertiva a “giocare” col povero roditore. In basso il VIDEO di un’avventura che sembra essersi conclusa a lieto fine, quantomeno a guardare il filmato. Il topo infatti scompare, non si vede più. E’ ancora in casa o sarà scappato? Totty e ... Leggi su calcioweb.eu

