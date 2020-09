Silvio Berlusconi, un uomo onorabile (Di domenica 6 settembre 2020) Se non fosse per l’”imbroglione” che Carlo De Benedetti gli ha rifilato, regalandogli un po’ di amarezza, Silvio Berlusconi rischierebbe di sommare al Covid un attacco di diabete dopo i mille messaggi sdolcinati, i fiumi di parole alla melassa, la montagna di dichiarazioni zuccherine ricevute da tutto il resto del mondo. Amici e nemici fanno a gara per incensarlo; anzi, gli auguri più mielosi al Cav sono giunti proprio da chi un tempo lo odiava e faceva carte false per vederlo espiare in galera. Mica un secolo fa. L’espulsione dal Senato per la condanna penale risale al 27 novembre 2013. A radiare l’ex premier furono grillini e dem, con Renzi che pronunciò la celebre frase: “Per Berlusconi è game over”, la sua storia nelle istituzioni finisce qui. Toni da ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna coinvolto nello scandalo del ritrovamento della lista degli aderenti alla loggia massonica P2 La… - sigma_tao : la divina commedia insegna coinvolto nello scandalo del ritrovamento della lista degli aderenti alla loggia massoni… -