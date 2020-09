Roma, controlli antidroga dei Carabinieri: scattano 8 arresti e 1 denuncia (Di domenica 6 settembre 2020) Una nuova offensiva dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro lo spaccio di droga lungo le strade della Capitale e della Provincia ha portato, solo nelle ultime 24 ore, all’arresto di 8 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. In via del Pescaccio, zona Casal Lumbroso, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, notando le strane manovre fatte da un’utilitaria, hanno deciso di fermarla per un controllo. L’eccessivo nervosismo del guidatore – Romano di 46 anni, pregiudicato – e le sue giustificazioni poco plausibili, hanno spinto i militari ad approfondire le verifiche, scoprendo, nascosti nell’abitacolo, 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,5 Kg, 255 euro in contanti e un telefono cellulare ritenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, controlli antidroga dei Carabinieri: scattano 8 arresti e 1 denuncia - crazybalzano : @sciroccoxyz @wzgore @stammiLontano La responsabilità è tutta della @Prefettura_Roma che dovrebbe essere chiamata a… - Al_Berto1317 : @sole24ore L'importante è che mettano i controlli Sui mezzi pubblici, a Roma, mettono tutti o quasi la mascherina c… - Ipazialibera : RT @ChangeItalia: Ancora oggi i cavalli vengono sfruttati per le “botticelle”, che portano a spasso i turisti. Sono sottoposti a estenuanti… - cristylarry28 : Buongiorno????????come state? Spero bene perché vorrei un grande abbraccio da tutti voi??oggi andrò a Roma per dei contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma controlli Quartiere Roma e al Peep, controlli interforze in bar e strade: identificate duecento persone IlPiacenza Coronavirus, la movida torna in città: a Milano e Roma strade affollate di giovani

Finite le vacanze al mare, anche la movida torna in città. L’allarme generato dagli assembramenti nei luoghi di vacanza dalla Sardegna a Capri, si sposta quindi per le strade di Milano, Roma e non sol ...

Roma, controlli antidroga da Trastevere al Quarticciolo: arrestati 8 spacciatori in 24 ore

Nelle ultime 24 ore i carabinieri hanno arrestato otto persone per spaccio e sequestrato ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. In via del Pescaccio, in zona Casal Lumbroso, un romano d ...

Finite le vacanze al mare, anche la movida torna in città. L’allarme generato dagli assembramenti nei luoghi di vacanza dalla Sardegna a Capri, si sposta quindi per le strade di Milano, Roma e non sol ...Nelle ultime 24 ore i carabinieri hanno arrestato otto persone per spaccio e sequestrato ingenti quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. In via del Pescaccio, in zona Casal Lumbroso, un romano d ...