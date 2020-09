Roma, Chiesa è il sogno di mercato di Friedkin: per la Fiorentina può partire (Di domenica 6 settembre 2020) La Roma è tra i club più attivi in queste ultime settimane sul fronte mercato. I giallorossi hanno già ufficializzato l’arrivo di Pedro e sono vicini a riportare Smalling nella capitale, nel frattempo però si continua a lavorare anche sul fronte uscite. La nuova proprietà americana deve fare i conti con una situazione di bilancio … L'articolo Roma, Chiesa è il sogno di mercato di Friedkin: per la Fiorentina può partire Leggi su dailynews24

virginiaraggi : Oggi ricordiamo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato 38 anni fa in un attentato mafioso in cui perse… - Roma : #BuongiornoRoma Credit: - AleCat_91 : MODULO, CASO CHIESA, TORREIRA, DE PAUL, BONAVENTURA, BIRAGHI: DEVASTANTI... - Erminio71890018 : @Antonel72713840 @leogiubila @Pontifex_it E' questo il Punto: Chi li aveva definiti fantasiosi? Gesù in Persona? L… - RomoloVisconti1 : RT @Samuelt54297452: L'affresco illusionista dell'apoteosi di San Ignazio, di Andrea pozzo 1685 d.c. Osservandolo in alto offre una straord… -