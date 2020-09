Regno Unito, diverse persone accoltellate a Birmingham. La polizia: “grave episodio” (Di domenica 6 settembre 2020) diverse persone sono state accoltellate a Birmingham, in Inghilterra, in quello che la polizia locale ha definito “un grave episodio”. Lo riporta la Bbc. Gli agenti sono stati allertati poco dopo la mezzanotte per un accoltellamento e nel giro di pochi minuti ne sono stati segnalati altri nella stessa zona. Almeno 4 persone sono rimaste ferite ma non si conoscono le loro condizioni di salute. “Possiamo confermare che verso la mezzanotte e trenta di oggi siamo stati chiamati per un accoltellamento nel centro di Birmingham”, ha scritto su Twitter la polizia delle West Midlands: “Siamo subito arrivati, insieme ai colleghi del servizio di ambulanza. Poco dopo sono stati segnalati altri accoltellamenti nella zona. Siamo a ... Leggi su tpi

