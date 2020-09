Psg, Areola e Draxler in uscita: servono 70 milioni dalle cessioni (Di domenica 6 settembre 2020) Il Psg deve fare i conti con il bilancio e dovrà incassare 70 milioni di euro dalle cessioni di alcuni suoi giocatori Il Psg deve fare i conti con il bilancio visto che i conti non tornano. E così la squadra transalpina pensa ad alcune cessioni importanti secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Equipe. dalle cessioni serviranno infatti ben 70 milioni di euro. Potrebbero così partire il portiere Alphonse Areola e Julian Draxler, finora poco utilizzato e con rendimento altalenante. Anche il giovane Loic Mbe Soh rischia di cambiare maglia in questa sessione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Barca : gli obiettivi sono #Depay e #Wijnaldum - #Higuain sempre più verso l'MLS, salvo sorpre… - 13ORparisien : @PSG_inside @sergiorico25 rico reste, areola va s'en aller ?????? rico> areola - Kalimuengoat : @PSG_inside @sergiorico25 Rico > Areola - PSGRn_ : Areola va quitter le PSG - LucaParry85 : Il psg ha scelto il suo secondo portiere ha deciso di acquistare (prima era in prestito secco) Sergio Rico per 6 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Areola Psg, Areola e Draxler in uscita: servono 70 milioni dalle cessioni Calcio News 24 Allarme Covid? Il Psg ripesca Jesé. Quello che voleva fare il cantante...

La domanda sorge quasi spontanea: adesso chi gioca? Non di certo Neymar, Di Maria e Paredes. E neppure Icardi, Marquinhos e Navas, gli ultimi tre positivi (ecco la situazione). Tutti reduci dalle feri ...

La domanda sorge quasi spontanea: adesso chi gioca? Non di certo Neymar, Di Maria e Paredes. E neppure Icardi, Marquinhos e Navas, gli ultimi tre positivi (ecco la situazione). Tutti reduci dalle feri ...