Profiling, la nona stagione in onda da domenica 6 settembre su Giallo (Di domenica 6 settembre 2020) Profiling due nuovi episodi dell’ottava stagione domenica 12 luglio su Giallo – Ultime puntate Dopo l’inaspettato finale dell’ottava stagione, l’attesa per la nona stagione di Profiling si fa sentire. Ma l’attesa è ormai finita, visto che manca pochissimo e i nuovi 10 episodi della nona stagione, inedita in chiaro, andranno in onda a partire da domenica 6 settembre alle 21:10 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre e 167 su Sky). La nona stagione, già trasmessa su FoxCrime nel 2019, è composta da 10 episodi che saranno suddivisi in 5 domenica, ... Leggi su dituttounpop

carotelevip : RT @telesimo: Il crimine non si ferma mai, soprattutto se a raccontarlo è la serie campione d’ascolti #PROFILING”. Dopo il successo delle s… - telesimo : Il crimine non si ferma mai, soprattutto se a raccontarlo è la serie campione d’ascolti #PROFILING”. Dopo il succes… -

Ultime Notizie dalla rete : Profiling nona Profiling 9 stagione quando in Italia streaming cast GameGurus Profiling due nuovi episodi dell’ottava stagione domenica 12 luglio su Giallo – Ultime puntate

Dopo l’inaspettato finale dell’ottava stagione, l’attesa per la nona stagione di Profiling si fa sentire. Ma l’attesa è ormai finita, visto che manca pochissimo e i nuovi 10 episodi della nona stagion ...

Dopo l’inaspettato finale dell’ottava stagione, l’attesa per la nona stagione di Profiling si fa sentire. Ma l’attesa è ormai finita, visto che manca pochissimo e i nuovi 10 episodi della nona stagion ...