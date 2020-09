Pallina contro giudice linea, Djokovic squalificato agli Us Open (Di domenica 6 settembre 2020) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Clamoroso a Flushing Meadows. Novak Djokovic è stato squalificato e quindi eliminato agli ottavi degli Us Open dopo aver lanciato, a gioco fermo, una Pallina che ha colpito una giudice di linea. Mentre era in corso il match valido per gli ottavi di finale contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta, infatti, sul break del 6-5 nel primo set per l'avversario, il serbo numero uno al mondo ha tirato una Pallina che ha colpito all'altezza della gola e fatto cadere una giudice a bordo campo. Djokovic si è accorto subito di averla colpita, si è avvicinato chiedendo scusa e soccorrendola, ma tutto questo non gli ha evitato la squalifica a termine di ... Leggi su liberoquotidiano

sportli26181512 : US Open: Djokovic squalificato per aver colpito con una pallina la giudice di sedia. FOTO: Clamorosa decisione agli… - Mikele196610 : #Djokovic che tenta di uccidere un giudice di linea agli #USOpen2020 scagliandogli una pallina contro, .....pazzesco #squalificato - jklmrk : @gianssnow Break di Carreno ma tanto adesso ci sarà subito il controbreak, mal che vada è solo il primo s..no Nole… - fabiofabio46 : RT @Sport_Mediaset: #UsOpen, #Djokovic colpisce giudice di linea con una pallata: squalificato. Clamorosa uscita di scena del serbo nel pri… - mapivi63 : RT @Sport_Mediaset: #UsOpen, #Djokovic colpisce giudice di linea con una pallata: squalificato. Clamorosa uscita di scena del serbo nel pri… -