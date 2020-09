Maxi Lopez furioso con Wanda Nara, e Mauro Icardi,: 'Per colpa sua ho due figli con il Covid' (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus, Maxi Lopez contro Wanda: 'Hai portato i nostri figli nel centro del contagio' 30 marzo 2020 Le tensioni tra Wanda Mara e Maxi Lopez non finiscono mai e stavolta trovano un nuovo motivo di ... Leggi su today

Gazzetta_it : Maxi Lopez contro #Wanda: 'Lei e #Icardi incoscienti. I miei figli positivi al #Covid' - Corriere : Maxi Lopez accusa Wanda: «Ho due figli positivi, colpa del tuo viaggio a Ibiza con Icardi» - Sport_Mediaset : #MaxiLopez attacca #Wanda: 'Per colpa sua ho due figli positivi al Covid'. La moglie di #Icardi aveva detto che era… - GabASROMA : RT @OfficialASRoma: Dopo 30 minuti siamo 3-1 grazie al gol di @HenrikhMkh. Gli ospiti avevano accorciato con il rigore di Maxi Lopez. https… - GabASROMA : RT @OfficialASRoma: Fine primo tempo Siamo avanti 3-2 sulla Sambenedettese grazie ai gol di @JordanVeretout, @D_10Perotti e @HenrikhMkh… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi Lopez

Fuori provincia - Esordio tra le file della Sambenedettese per lo spezzino classe 2001 Patrizio Masini. L'occasione è stata l'amichevole di ieri che ha visto i marchigiani impegnati contro la Roma, im ...Maxi Lopez si è scagliato contro Wanda Nara, per l’ennesima volta. Il calciatore ha puntato il dito contro la ex moglie, dandole la colpa del fatto che due dei figli della coppia al momento risultano ...