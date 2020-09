Matilde Gioli, la scollatura più hot di Venezia è la sua (Di domenica 6 settembre 2020) Avrebbe potuto passare come la provocante – ma certo non sorprendente – «solita» scollatura profonda intravista sotto il completo di foggia maschile. Avrebbe. Perché la detentrice della suddetta scollatura – la sorridente Matilde Gioli – ha afferrato il coraggio a 2 mani e con coreografico gesto a sorpresa si è sfilata la giacca dalle spalle, rivelando un nude look degno della Charlotte Rampling de Il portiere di notte, destinato a entrare di diritto nella storia dei look più maliziosi (e allo stesso tempo, in mirabolante equilibrio, più sofisticati) dei recenti red carpet da Festival. Leggi su vanityfair

El_Pablo_Unido : Mia classifica personale sulle più belle di Venezia non richiesta da nessuno 1 Matilde Gioli ?? 2 Elodie ?? 3 Alessia Bonari ?? - gioalbarosa : Venezia 77, con Matilde Gioli il nude look è chic - la Repubblica SEMPLICISSIMO. SPAVALDA CON GRAZIA - Elena_shipper : Ma che bona è Matilde Gioli - kikapress : Ci pensa l'attrice milanese a mettere un po' di pepe... - itsgiubi : RT @michvael: matilde gioli mi stai uccidendo anche oggi con la tua bellezza -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Gioli Matilde Gioli: 31 anni e una carriera in rampa di lancio d.repubblica.it Matilde Gioli, la scollatura più hot di Venezia è la sua

La sorridente attrice si offre agli obiettivi dei fotografi esibendo molti centimetri di pelle nuda, sul red carpet della Mostra Cinematografica. Ma niente scandali, quando a vincere è lo stile Avrebb ...

Giovanni Fattori: “il verismo” nei nuovi volumi e distanze

Giovanni Fattori nasce a Livorno il 6 settembre 1825 e decede a Firenze il 30 agosto 1908. I genitori sono Giuseppe e Lucia Nannetti, mentre il fratello maggiore è Rinaldo. Inoltre, il primogenito div ...

La sorridente attrice si offre agli obiettivi dei fotografi esibendo molti centimetri di pelle nuda, sul red carpet della Mostra Cinematografica. Ma niente scandali, quando a vincere è lo stile Avrebb ...Giovanni Fattori nasce a Livorno il 6 settembre 1825 e decede a Firenze il 30 agosto 1908. I genitori sono Giuseppe e Lucia Nannetti, mentre il fratello maggiore è Rinaldo. Inoltre, il primogenito div ...