Infortunio Ronaldo, il ct svela: “Si è allenato. Prenderemo una decisione” (Di domenica 6 settembre 2020) Infortunio Ronaldo – Preoccupazione in casa Juventus: Cristiano Ronaldo è reduce da un forfait in nazionale. Il calciatore portoghese infatti non è potuto scendere in campo nella prima partita di Nations League contro la Croazia. Visto ché è stato colpito nei giorni precedenti da un’infezione al piede destro. Problema che ovviamente fa stare un po’ preoccupati tutti i tifosi bianconeri che sono ansiosi di vederlo all’inizio imminente del prossimo campionato di serie A. Il Portogallo, per la cronaca, è riuscito a vincere per 4-1 anche senza CR7. Infortunio Ronaldo, parla il CT portoghese Al termine del match ha parlato proprio l’allenatore del Portogallo Fernando Santos, che ha fatto chiarezza proprio sulle condizioni ... Leggi su juvedipendenza

DiMarzio : #Portogallo, niente allenamento per #Ronaldo: il comunicato - AleGobbo87 : RT @SkySport: Ronaldo out: non convocato per Portogallo-Croazia - Fprime86 : RT @SkySport: Ronaldo out: non convocato per Portogallo-Croazia - MFajriyansyah : RT @SkySport: Ronaldo out: non convocato per Portogallo-Croazia -