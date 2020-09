Il premier Conte sui fondi Ue: “Rcovery Fund non per taglio tasse” (Di domenica 6 settembre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha fatto chiarezza sui fondi provenienti dall’Ue. Gli aiuti del Recovery Fund non saranno utilizzati per tagliare le tasse. Torna ai microfoni il Primo Ministro italiano Giuseppe Conte, che ha fatto luce sui soldi che arriveranno dall’Ue. Infatti, stando alle parole del premier, i fondi del Recovery Fund non saranno assolutamente … L'articolo Il premier Conte sui fondi Ue: “Rcovery Fund non per taglio tasse” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza… - SkySport : ULTIM'ORA Premier Conte: 'Inopportuna riapertura stadi In quei luoghi l'assembramento è inevitabile' #SkySport… - davidealgebris : Mario Draghi premier e poi Presidente della Repubblica. Per investire €200 miliardi del European Recovery Fund. E… - fabriziosemplic : RT @VeroDeRomanis: Premier #Conte sta spiegando che i soldi #Mes non servono per sanità perché se li “usi per creare 1 ospedale poi questo… - dado75x : @ilgiornale La cosa bella è che FAVINO È UN ATTORONE COME CONTE UN OTTIMO PREMIER! SE LA SUONA ONE SE LA CANTANO!!… -